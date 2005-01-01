Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

Украинская журналистка Олеся Медведева рассказала о своей поездке в Крым и оценила, как преобразился полуостров за годы после воссоединения с Россией.

Корреспондент украинского портала «Страна.ua» начала репортаж с территории Украины, она отметила плохое состояние дорог на этой части, передает РИА «Новости».

«Россияне, конечно, окопались окончательно. У нас это какие-то хилые желто-голубые вагончики, а у них это как подобает на контрольно-пропускном пункте», – прокомментировала проезд через границу Медведева.

Отмечается, что Медведева также развеяла миф о «притеснении» крымских татар на полуострове и добавила, что за последние годы в Крыму возвели не менее пяти мечетей.

При этом журналистка сообщила, что на полуострове наблюдаются неполадки с сотовой связью и интернетом, и пожаловалась на то, что в Крыму не работают украинские операторы.

Также девушка исполнила песню на украинском языке, чтобы проверить, привлечет ли это внимание правоохранительных органов.

«Недорабатывают. Куда вообще смотрят <...> женщина поет украинские песни. Безнаказанно!», – удивилась Медведева.

Она также констатировала, что Крым на данный момент живет по российским законам.

Журналист подчеркнула, что считает полуостров частью Украины, но готова туда ездить по личным обстоятельствам, несмотря на политическую позицию.