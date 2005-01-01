Симоньян вступилась за русский феминизм

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выступила в защиту русского феминизма, рассказав о собственном опыте.

Симоньян отметила, что феминизм предполагает равенство политических, экономических, социальных и личных прав женщины, и привела примеры, что это в России работает.

«Мужчины много раз приглашали меня в политику. Много раз я отказывалась. Просто потому что не хочу. Но если бы хотела – могла бы», – написала она в своем Telegram-канале.

Также она рассказала, что большинство ее заместителей – женщины.

Симоньян призналась, что не тратит время на фитнес и салоны красоты, так как не считает себя обязанной быть «вечно молодой, красивой и с шестнадцатилетней попой». «Аргумент «для себя» я не понимаю. Для себя я прекрасна в любом виде», – написала она.

Она отметила, что родила двух детей вне брака и не спрашивала на это разрешения. Симоньян принципиально не ездит в страны, где ей пришлось бы покрывать голову. «С большим уважением отношусь к их ценностям и традициям, но с не меньшим уважением отношусь к своим», – уточнила она.



Кроме того, Симоньян написала, что ни один мужчина никогда не мешал ей делать карьеру и принимать решения, что она всегда первая подает мужчинам руку, чтобы не ставить их в неловкое положение, что считает дурно воспитанными мужчин, не пропускающих ее вперед, не помогающих надеть пальто и не открывающих дверь.



«Я разделяю ценности феминизма в тех странах, где женщины действительно неравны с мужчинами. И я бы сказала пару слов в защиту русского феминизма. Если бы понимала, о чем это», – заключила она.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой волне феминизма в России, которая отражается на русском языке.