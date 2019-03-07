Киев создал черный список работавших на выборах в Крыму иностранцев

Кабинет министров Украины подготовил санкционный список, в который вошли граждане 13 стран, работавшие наблюдателями на выборах президента России в Крыму, сообщил министр по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины» Вадим Черныш.

Черныш сообщил в Twitter, что был подготовлен «санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента России в Крыму».

Напомним, президентские выборы состоялись в России 18 марта 2018 года. В Крыму они проходили впервые.

За ходом выборов на полуострове следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.