С последнего заседания по делу журналиста Павла Волкова сбежал прокурор

«Прошел час – прокурора нет... Скучающие в ожидании адвокаты и родственники обвиняемого случайно обнаружили в зале подозрительный пакет. Там оказались вещдоки, выданные гособвинителю под ответственное хранение». Так очевидцы описывают заседание запорожского суда по делу независимого украинского журналиста Павла Волкова по обвинению в «сепаратизме».

Накануне в Шевченковском суде Запорожья состоялось последнее заседание по делу независимого журналиста, узника совести Павла Волкова. Напомним, что журналист, публиковавшийся в российских изданиях, включая газету ВЗГЛЯД, около года находился в следственном изоляторе по обвинению в «сепаратизме».

В октябре 2018 года Волков был отпущен из зала суда без меры пресечения. Продолжение процесса сопровождалось давлением и провокациями со стороны националистов – так, в январе на очередное заседание суда явились представители радикальной организации C-14 (среди которых были «бойцы АТО») и попытались напасть на Волкова после выхода из зала суда. Радикалы пригрозили, что к давлению на «сепаров», «вату» и «колорадов» подключатся и боевики запрещенных в России «Правого сектора*» и «Азова».

Вчерашнее заседание, которое, как уже было сказано, стало последним перед вынесением окончательного приговора, обошлось без визитов «ультрас». Но оно, по словам очевидцев, запомнилось подробностями в духе сатиры Гоголя.

Когда пришло время зачитать обвинительный акт, прокурор неожиданно сообщил суду, что он еще 4 марта составил и зарегистрировал новый акт. Его подписали буквально несколько минут назад, и ему нужен технический перерыв, чтобы съездить в облпрокуратуру и привезти документ.

«Прошел час – прокурора нет, – делится впечатлением очевидец произошедшего на созданной в поддержку Волкова странице в Facebook. – Через полтора часа прокурору начали звонить секретарь судебного заседания и адвокат, но он не взял трубку. Тем временем скучающие в ожидании адвокаты и родственники обвиняемого случайно обнаружили в зале подозрительный пакет, оказавшийся пакетом с вещдоками, выданными прокурору под ответственное хранение».

Присутствующие проявили гражданскую ответственность и не притронулись к пакету – хотя доказательный вес столь бесхозно брошенных вещдоков вызвал сомнения.

Прокурора нашли с помощью адвоката. Защитник обвиняемого Светлана Новицкая, «опасаясь, что обвинитель больше не вернется и дело снова затянется, начала обрывать телефоны областной прокуратуры с жалобой на то, что она приехала из другого города, а у нее с судебного заседания сбежал прокурор». «Сыграли ли роль обещания добраться с жалобами до администрации президента, Генпрокуратуры, нардепов и международных организаций, доподлинно не известно, но через 2 часа 20 минут после исчезновения прокурор появился», – рассказывают свидетели произошедшего.

На предыдущем заседании тот же

«прокурор не смог включить назначенный вещдоком телефон

из-за того, что на нем стоял пароль».

И это «несмотря на то, что сторона защиты просила не затягивать процесс и не приглашать эксперта со специальным оборудованием для вскрытия телефона – ведь обвиняемый никогда не отрицал своего посещения Донецка по семейным обстоятельствам, подтверждением чему должны были стать данные из телефона». Для того чтобы включить телефон, гособвинителю пришлось обратиться за помощью к обвиняемому. После вскрытия аппарата и подключения сим-карты к заграничному девайсу оказалось, что все это необходимо подключить к ноутбуку прокурора, но даже тогда мудреная система не будет работать без флеш-накопителя.

Прокурор попросил 15-минутный перерыв (дали 5 минут) на поиск флешки в здании суда. Неизвестно, чем бы закончился квест, если бы обвинителя великодушно не выручил адвокат Ляпин, предоставив ему свою флешку. Но и это не помогло – хитрый заграничный аппарат не смог взломать просроченные сим-карты.

«В итоге прокурор предложил вставить сим-карты обратно в телефон и попробовать пароль из четырех нулей. О чудо! Телефон включился, – пишет очевидец происходящего. – Помогло ли это экспертизе? Нет, не помогло, поскольку сим-карта... которой не пользовались полтора года, оказалась заблокированной».

Но, как говорится, «все было бы смешно, когда бы не было так грустно». В обвинительном заключении, которое зачитал прокурор, говорилось о том, что Волкову требуют назначить срок в 15 лет лишения свободы. Обвинителя не впечатлили доводы защиты, которая ссылалась на конституцию Украины, где вроде бы гарантируются свобода слова, свобода хранения и распространения информации и отсутствие цензуры. Но адвокаты все-таки надеются, что суд примет во внимание этот довод (ведь Волкову, по сути, вменяют в вину исключительно его журналистскую деятельность). Кроме того – как следует из документов Генпрокуратуры, СБУ, Верховного суда и СНБО – Донецкая и Луганская народные республики, в связях с которыми пытаются обвинить Волкова, на самом деле не признаны на Украине «террористическими организациями».

«Адвокаты выступили в судебных дебатах, просили оправдательный приговор по всем статьям обвинения, после чего коллегия удалилась в совещательную комнату до вынесения окончательного приговора. Оглашение его состоится 27 марта 2019 года», – сообщается на странице в поддержку Волкова в Facebook.