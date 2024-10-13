В Узбекистане ввели штрафы для родителей детей-квадроберов

Узбекистан пригрозил родителям детей-квадроберов штрафами до 150 долларов

Tекст: Ольга Иванова

МВД страны сообщило, что такие меры вводятся за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, которые нарушают общественный порядок, передает РИА «Новости».

В последнее время в соцсетях Узбекистана стали популярны видео с детьми, подражающими животным. Один случай, когда ребенок в маске собаки напугал прохожих, вызвал общественное резонанс. МВД напомнило, что такие действия нарушают правила общественного поведения.

Также сообщается, что детям, увлекающимся квадробингом, может быть назначена конфиденциальная психологическая экспертиза и оказана помощь.

Квадробинг, представляющий собой подражание поведению животных, становится все более популярным среди детей, что вызывает обеспокоенность как в Узбекистане, так и в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал движение квадроберов, популярное среди детей, заявив о его полной несостоятельности. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение с предложением разработать меры ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге, включая лишение родительских прав.

