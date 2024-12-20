Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Украина подписала соглашения для получения 1 млрд долларов за счет активов России
Шмыгаль: Украина подписала соглашения для получения 1 млрд долларов за счет активов России
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подписании финальных соглашений с Всемирным банком, которые позволяют Украине получить 1 млрд долларов.
Средства будут выделены в виде невозвратного гранта благодаря предстоящему взносу США в рамках механизма использования замороженных российских активов, передает ТАСС.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые шаги для получения денежных средств.
Кроме того, Всемирный банк предоставит Украине еще 1,05 млрд долларов в виде кредита под гарантии Японии и Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России, включая судебные решения как основу для изъятия и возможность обхода без судебных процедур по расчету ущерба. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.