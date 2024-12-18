МИД анонсировал скорый ответ на 15-й пакет санкций ЕС

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, Москва готовит ответные меры на нелегитимный 15-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает ТАСС.

«Эти меры будут проанализированы с точки зрения ущерба экономическим интересам нашей страны, и ответные шаги на нелегитимные антироссийские действия Евросоюза не заставят себя ждать», – подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что последние санкции ЕС угрожают глобальной энергетической безопасности. Этот пакет мер носит противоправный характер и направлен как против российских, так и против зарубежных экономоператоров и общественных деятелей.

Дипломат отметила, что Брюссель продолжает принимать решения, которые вредят не только России и Европе, но и мировой стабильности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.

Также стало известно, что ЕС решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность. Кроме того, Евросоюз включил в черный список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.