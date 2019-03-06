Орешкин признал правоту Володина в вопросе обсуждения нацпроектов

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что согласен со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в необходимости более конкретного обсуждения вопросов реализации нацпроектов в Госдуме.

«Я полностью согласен с председателем Госдумы в том, что вопрос требует детального рассмотрения. И в следующий раз мы будем собираться и именно на этом основной акцент сделаем», – передает слова Орешкина ТАСС.

Министр экономического развития добавил, что удалось договориться о проведении нового правительственного часа в конце марта – начале апреля, но на другую тему.

«Темой, которую сам парламент обозначил с точки зрения «парламентского часа» сегодня в парламенте была не только тема общего социально-экономического развития, но и по национальному проекту малого и среднего предпринимательства. Поэтому я подробно докладывал, что делается с этим проектом, как мы движемся вперед», – рассказал Орешкин.

Он добавил, что после выступления Орешкина Володин попросил «дать более широкую картину».

Ранее стало известно, что Госдума перенесла «правительственный час» с Орешкиным на конец марта – начало апреля для расширения темы его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Это решение принято по предложению Володина.

6 марта Орешкин выступал в Госдуме с докладом о малом и среднем бизнесе, однако спрашивали его в основном на тему нацпроектов и темпов роста экономики.

В Кремле также прокомментировали ситуацию с переносом правительственного часа Орешкина.