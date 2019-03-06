Володин прервал выступление министра Орешкина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Орешкина за выступление в нижней палате парламента в рамках «правительственного часа», министр согласился снова прийти в Госдуму в конце марта – начале апреля и рассказать о приоритетах развития экономики.

Володин раскритиковал выступление министра и предложил ему в будущем не ограничиваться темой малого и среднего предпринимательства, передает ТАСС.

«Максим Станиславович, у вас выступление в парламенте – один раз в год, сводить его к обсуждению вопроса в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что все-таки министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране… Но в первую очередь хотелось бы поговорить о реализации национальных проектов и госпрограмм», – сказал спикер Госдумы.

Он предложил отложить «правительственный час». «Возможно, лучше нам перенести «правительственный час», вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития: что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%. (роста экономики)… Вы во всяком случае выскажите свою точку зрения», – сказал Володин.

«Нам хотелось бы знать, как будет развиваться экономика, на какие темпы выйдем, что для этого делает Минэкономразвития, чем помочь и, соответственно, когда средства в рамках нацпроектов и госпрограмм будут доведены до регионов», – подчеркнул Володин, передает РИА «Новости».

Предложение перенести «правчас» с участием Орешкина на конец марта – начало апреля поддержали все фракции Госдумы.

«Обозначенные сроки – конец марта – начало апреля – более чем (устраивают)», – ответил Орешкин.

Он также указал на то, что готов отдельно выступить и рассказать о реализации нацпроектов по развитию малого и среднего предпринимательства, а также о повышении производительности труда. На что Володин отметил, что такая возможность у министра есть в рамках расширенных заседаний комитетов.