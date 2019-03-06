Песков назвал рабочим процессом перенос «правительственного часа» с Орешкиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Госдуме и правительству вопрос о переносе «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

«Это нужно вопросы адресовать Думе и в кабинет министров. Это же только что, наверное, было, поэтому мы не имели возможности смотреть непосредственно в прямом эфире. Поэтому я не могу точно сказать, но в целом (это) рабочий процесс», – сказал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что поскольку он не видел самого заседания и не читал стенограммы, «было бы неверно что-то говорить». «Здесь было бы с руки это комментировать и в кабинете министров, и в Думе, но не нам», – сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что требования к реализации нацпроектов предъявляются высокие.

Ранее в среду Госдума перенесла «правительственный час» с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным на конец марта – начало апреля, чтобы расширить тему его выступления вопросами реализации национальных проектов и перспектив экономического роста. Такое решение было принято нижней палатой парламента по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Орешкин выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались в том числе реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию.

Сам Орешкин поддержал решение Госдумы перенести свое выступление в рамках «правительственного часа».