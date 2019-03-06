СМИ сообщили о задержании беременной дочери Максимовской с героином

Беременная дочь журналистки Марианны Максимовской была задержана с героином на севере Москвы, передают СМИ со ссылкой на источник.

Собеседник «Ленты.ру» рассказал, что при 27-летней Александре Максимовской нашли 4,5 грамма наркотического вещества. Отмечается, что на данный момент девушка находится на шестом месяце беременности.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 228 (сбыт), суд рассмотрит ходатайство о ее аресте. Официальных подтверждений информации на данный момент нет.

Марианна Максимовская ранее работала заместителем главного редактора телеканала РЕН-ТВ, в июне 2018 года возглавляла группу компаний «Михайлов и партнеры».