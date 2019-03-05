Нафтогаз решил подать жалобу на Газпром в Еврокомиссию

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в конце апреля компания подаст в Еврокомиссию жалобу на «Газпром» в рамках законодательства Евросоюза по конкуренции.

«Наше намерение – обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия Газпрома в форме жалобы в рамках законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года», – приводит РИА «Новости» слова Витренко.

Ранее стало известно, что Нафтогаз испугался полной потери транзита через Украину. Генеральный директор компании Андрей Коболев заявил, что «Северный поток – 2» необходимо «анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска».

Витренко сделал пессимистичный прогноз по поводу транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, с 2020 года он прекратится. При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев называл, какие условия необходимо выполнить Украине для сохранения транзита.