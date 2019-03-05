Турция отреагировала на решение США отменить торговые льготы

Решение президента США Дональда Трампа отменить торговые льготы для Турции может обернуться негативными последствиями для американского бизнеса США, считает министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

«К сожалению, данное решение противоречит нашей общей цели по достижению уровня товарооборота в 75 млрд долларов. Оно негативно отразится на американском малом и среднем бизнесе, а также на производителях», – написала Пекджан в Twitter.

Она добавила, что Турция занимала пятое место среди стран по объемам экспорта в США (1,74 млрд долларов, или 8,2%). При этом объем импорта из США в Турцию составил 20,9 млрд долларов за 11 месяцев 2018 года.

Министр выразила надежду на улучшение двусторонних торговых отношений и сохранение США в качестве стратегического партнера, передает RT.

Во вторник стало известно, что Трамп лишает Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США, сообщила пресс-служба Белого дома.

Напомним, Соединенные Штаты в последнее время недовольны Турцией и Индией, которые планируют приобрести российские системы ПВО С-400.