Трамп отобрал торговые льготы у Турции и Индии

Американский президент Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что лишает Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США, сообщила пресс-служба Белого дома.

После вступления решения в силу турецкие товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях. То же касается индийских товаров, передает ТАСС.

В августе прошлого года Трамп одобрил повышение пошлин на турецкую сталь и алюминий. Тогда же в Вашингтоне объявили о пересмотре торговых льгот для Турции. Анкара заявила, что Вашингтон не добьется желаемых целей путем давления на Анкару с помощью санкций.

Напомним, Соединенные Штаты в последнее время недовольны Турцией и Индией, которые планируют приобрести российские системы ПВО С-400.