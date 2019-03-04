Лондон дал понять, что не допустит встречи дипломатов со Скрипалями

Власти Великобритании дали понять, что никогда не допустят встречи российских дипломатов с отравленными в Солсбери бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, рассказал посол России в Соединенном королевстве Александр Яковенко.

«Нам не отвечают ничего. Но у меня были встречи в Форин-офисе, я встречался с очень известными людьми, которые отвечают за безопасность, и мне неофициально дали понять о том, что «вы никогда Скрипалей не увидите», – сообщил Яковенко в эфире Первого канала о реакции Лондона на официальные запросы из российского диппредставительства по поводу состояния здоровья Скрипалей.

По его предположениям, расследование отравления в Солсбери засекретят, а позже будет заявлено, «что Россия не дала возможности обсудить эту тему на уровне специалистов», передает ТАСС.

«Хотя я должен подчеркнуть: к нам никаких обращений о правовой помощи со стороны британцев не поступало», – подчеркнул российский дипломат.

Он также добавил, что британское правительство не заинтересовано «ни в каких контактах» с Россией по теме отравления Скрипалей.

По словам Яковенко, Москва будет «продолжать оказывать политическое давление» на власти Великобритании, чтобы понять, что на самом деле случилось в Солсбери. Дипломат уверен, что при этом давление и число «выпадов в отношении России» со стороны Соединенного Королевства будут расти.

Напомним, российское посольство в Лондоне заявило о невозможности констатировать факт того, что Скрипали по-прежнему живы. Позже была высказана версия, что они могут находиться за пределами Великобритании.