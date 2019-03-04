В Сети высмеяли фото Порошенко с большой бутылью воды

Пользователи Сети высмеяли фото с президентом Украины Петром Порошенко, на котором он снят сидящим рядом с пятилитровой бутылью воды.

Первым снимок опубликовал портал BessarabiaInform. Пользователи Сети обратили внимание, что среди всех участников Совета регионального развития Одесской области, на котором присутствовал глава государства, большая бутыль с водой была лишь у него.

Некоторые предположили, что такое количество воды Порошенко понадобилось из-за похмелья.

«Сушняк?» – задалась вопросом Александра Чернавская, передает РИА «Новости».

«У него с собой было!» – предположила Janna Simsone.

«Думается, одеколон питьевой...», – написал Владимир Гречко.

«Порошенко в Одессу прибыл после визита на Донбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это видно и по его лицу, и слышно по манере разговора. Видно, поэтому понимающие люди поставили пятилитровую бутыль воды к ногам президента», – сыронизировал пользователь k_ollga.

«А может в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт», – предположил sib_dmitry.

Украинского лидера не раз обвиняли в появлении на публике в нетрезвом состоянии. Так, в феврале 2018 года также было опубликовано видео, снятое украинской журналисткой Соней Кошкиной, которая запечатлела Порошенко на Мюнхенской конференции, предположительно, в нетрезвом виде.

В январе 2018 года Порошенко принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь. Выступление президента Украины навело на мысль о том, что на церемонии он был пьян.