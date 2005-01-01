Соловьев объяснил, почему стоит ожидать победы Порошенко

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал ход президентских выборов на Украине и дал прогноз по кандидатам, которые, по его мнению, имеют наибольшие шансы пройти во второй тур.

«Думаю, [во второй тур пройдут] Зеленский – Порошенко. И отрыв нарисуют такой, чтобы во втором туре По сожрал Зе. Уж больно Порошенко не хочет в тюрьму, а из всех кандидатов он самый понятный американцам и зависимый от них», – написал Соловьев в Twitter.

Он также выразил надежду на то, что Россия не повторит «ошибку 2014 года» и «эту катавасию» не признает.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. Украинские СМИ опубликовали данные экзитполов, согласно которым Владимир Зеленский лидирует с отрывом, а за второе место борются Петр Порошенко и Юрий Бойко. В свою очередь украинский медиаэксперт Анатолий Шарий считает, что во второй тур, помимо Зеленского, «протаскивают» Порошенко.

Между тем сами украинские избиратели не желают отдавать свои голоса никому из 39 кандидатов на пост президента страны и, получив бюллетень, вписывают имя российского лидера Владимира Путина.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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