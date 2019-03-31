Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.

«Во второй тур протянут Кусок (вероятно, имеется в виду Петр Порошенко – прим. ВЗГЛЯД), по всей видимости. На третье место натянут [основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий] Бойко, чтобы Юля (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – прим. ВЗГЛЯД) даже не дергалась», – написал Шарий в Facebook.

В свою очередь главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва написал в Facebook, что явка на Западной Украине больше во второй половине дня, так как утром в воскресенье жители этих регионов ходят в церковь. «Поэтому итоговые результаты в сравнение с утренними экзитполами будут отличаться. Будет больше у Порошенко и, возможно, у Юли. Но меньше у Бойко и Зеленского», – отметил он, призвав жителей других регионов не сидеть дома и наращивать явку.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На этот пост претендуют рекордные 39 кандидатов. Украинские СМИ опубликовали данные экзитполов, согласно которым Владимир Зеленский лидирует с отрывом, а за второе место борются Порошенко и Бойко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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