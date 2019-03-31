Зеленский раскритиковал Охлобыстина и Пореченкова за видео в его поддержку

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский осудил российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, записавших видео в его поддержку, и предположил, что они сделали это за деньги.

«Зачем они это вообще сделали?» – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Кандидат в президенты не исключил возможности, что актеры могли записать это видео за деньги.

Ранее украинский медиаэксперт Анатолий Шарий обвинил Охлобыстина и Пореченкова в том, что ролики в поддержку Зеленского были сделаны на деньги украинской стороны. Охлобыстин ответил, что записал ролик, потому что ему «за державу обидно».

В пятницу актеры опубликовали шуточные видео, на которых выразили поддержку Владимиру Зеленскому.

В воскресенье на Украине проходит первый тур выборов президента.