Пореченков захотел стать министром на Украине, а Охлобыстин – патриархом

Опубликованы шуточные видео, в которых российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин выражают поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.

Во время диалогов Пореченков и Охлобыстин выпивают, в качестве тостов произносят «слава Украине», «Крым наш», «за Зеленского».

Актеры предполагают, что в случае победы Зеленский «должности предложит» за помощь на выборах. Пореченков рассчитывает на пост министра обороны, Охлобыстин хочет стать патриархом.

Они отмечают, что Зеленский – тоже артист и говорят про «корпоративную спайку».

Оба актера объявлены персонами нон грата на Украине.