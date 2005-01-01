Шарий и Охлобыстин вступили в дискуссию о видеороликах про Зеленского

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий обвинил российского актера Ивана Охлобыстина в том, что его ролики с коллегой Михаилом Пореченковым были сделаны на деньги украинской стороны; на это артист ответил, что записал ролик, потому что ему просто «за державу обидно».

Шарий опубликовал на YouTube запись телефонного разговора, на которой якобы Охлобыстин разговаривает с неким заказчиком с украинской стороны. В диалоге неизвестный пранкер спросил у собеседника, заплатили ли ему.

При этом пранкер почему-то в беседе назвал Михаила Пореченкова Николаем. Также в записи они обговорили возможность повтора съемок на случай второго тура.

На своей странице в Facebook Шарий утверждает, что это настоящая запись разговора с артистом.

«Люблю Анатолия, но ему не хватает масштаба, чтобы понять всю красоту ажурного узора нашей с Мишей многоходовочки и веры, что есть кто-то кто мзды не берет, кому просто за державу обидно. Понять можно – тоже южанин», – ответил ему на эти претензии Охлобыстин на своей верифицированной странице во «ВКонтакте».

На это Шарий в Facebook ответил, что «все слишком серьезно» и «это не шутки».

«В моей стране сейчас два пути. Один – на смерть, второй – с вариантами. А Вы своими поступками подталкиваете миллионы людей к первому пути», – отметил медиаэксперт.

Напомним, в пятницу в сети опубликовали шуточные видео, на них российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин выразили поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому.