Медведев пожалел о невозможности «спокойно пройтись по улице»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что ему не хватает в жизни возможности прогуляться по улице, сходить в музеи и театры и попить кофе.

«(Скучаю) просто по возможности спокойно пройтись по улице, на людей посмотреть, зайти куда-то – в музей, в театр, кофе попить просто. Потому что все равно это передвижение связано с передвижением большого количества лиц. Это создает неудобства и мне, наверное, и зачастую людям даже, которые рядом находятся», – сказал Медведев в прямом эфире соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Новости».

Он отметил, что может быть, через некоторое время у него появится «такая счастливая возможность».

Ранее в ходе эфира глава правительства раскритиковал иностранные видеоигры на историческую тематику, заявил, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации и высказался о работе арестованного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.