Медведев заявил о проблеме гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России проблема гендерной дискриминации острее, чем в ряде других стран.

«Дискриминация – это вообще всегда плохо, и гендерная дискриминация в том числе. Что бы там не говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие- то традиции, дискриминация есть и скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом ряде других стран», – сказал Медведев.

По словам премьера, эту проблему надо решать «на всех уровнях». Он подчеркнул, что женщины должны иметь в России такие же права, что и мужчины, передает ТАСС.

«Но чего скрывать, зачастую женщине труднее пробиться на руководящие позиции, чем мужчинам. Вроде, действительно, у нас сейчас из тридцати членов правительства целых четыре женщины, но я приезжаю к своим коллегам за границу, там половина всегда. А женщин на самом деле в нашей стране больше, чем мужчин. То есть как минимум в этом смысле диспропорция сохраняется», – добавил Медведев.

Он отметил, что россиянкам значительно сложнее добиться карьерного роста, так как на них еще лежат обязанности по воспитанию детей. Однако, напомнил премьер, среди женщин больше руководителей малых предприятий, а также менеджеров среднего звена: три четвертых против одной четверти мужчин.