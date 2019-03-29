Медведев раскритиковал исторические видеоигры иностранного производства

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время посещения офиса Mail.ru подверг критике иностранные компьютерные игры исторической тематики.

«Тут границ нет, но есть глупость, глупость всегда безгранична. Когда некоторые игры смотришь, кстати, не наши я имею в виду, иностранные, на всякие исторические сюжеты, просто поражаешься», – передает ТАСС заявление премьера.

«Именно то, как интерпретируется история. Думаю, у нас этого нет. В этом смысле народ взыскательный, всегда начинает подмечать, какие факты отражены неверно, что этого события не было, те или иные персонажи не похожи, танки не такие, форма другая», – уточнил Медведев.

На встрече с разработчиками видеоигр Медведев ознакомился с процессом создания игровых продуктов, отметив, что «компьютерные сражения лучше реальных».

«Хотя есть разные точки зрения, как шутеры влияют на психологию. От абсолютно отрицательных до абсолютно положительных», – подметил глава правительства.

В Mail.ru премьеру рассказали также о готовящихся новинках компании, в частности, мобильной версии всемирно известной игры WarFace, а также Bombastik Brothers, графика и анимация которой может напомнить игры 90-х годов. Медведев отметил, что, несмотря на внешнее сходство с играми прошлых поколений, новый продукт обладает уже совсем иными игровыми свойствами.

В свою очередь директор по маркетингу и рекламе игрового направления Mail.ru Елена Григорян отметила, что в компании созданием игр занимаются порядка 1,5 тыс. человек. В настоящее время Mail.ru ведет разработку около 50 игр для приставок PlayStation и X-Box, а также для мобильных телефонов.

«Мы стараемся сделать так, чтобы игроки по всему миру, на любой платформе могли поиграть в наши игры. По данным компании, за время ее существования около полумиллиарда человек зарегистрировалось в играх от Mail.ru», – заявила Григорян.

Также она подчеркнула, что основной рынок для мобильных игр компании – около 90% пользователей – находится за рубежом.

«Российские пользователи тоже играют, но рынок России на фоне мирового не очень большой. Ключевые наши страны – это США, Германия и Япония, причем на долю США в мобильном сегменте приходится около 33%», – сказала топ-менеджер Mail.ru.

Напомним, в прошлом году Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от видеоигр в список заболеваний.

Подробно об опасности компьютерных игр газете ВЗГЛЯД рассказывал автор реабилитационной программы «Вне игры» Иван Мирошниченко.