Зависимость от видеоигр причислили к заболеваниям

18 июня Всемирная организация здравоохранения опубликовала каталог заболеваний, в который оказалась внесена игромания.

«Всемирная организация здравоохранения признала самостоятельным диагнозам паталогическое влечение к играм. Новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр», – сообщает со ссылкой на ВОЗ радиостанция Deutsche Welle.

Диагноз ставится, если пациенты теряют контроль над длительностью и частотой игры, если отдают приоритет игре перед другими занятиями и продолжают играть даже при наступлении негативных последствий. Отдельно ВОЗ отмечает, что для постановки диагноза требуется, чтобы паталогическое влечение длилось не менее 12 месяцев.