Эксперты оценили четырех претендентов на место Терезы Мэй

Взгляд
29 марта, пятница  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
Разделы

Польша и Дания снова пытаются навредить «Северному потоку – 2»

Дания – единственная из четырех стран, кто препятствует строительству «Северного потока – 2» в своих водах Фото: EPA/Clemens Bilan/ТАСС
Не имея юридических возможностей отказать, Дания изобретательно придумывает новые способы затянуть выдачу разрешения прокладки труб «Северного потока – 2» в своих водах. И, что самое интересное, ей в этом активно помогает Польша. Сможет ли «Северный поток – 2» обойти очередные препятствия? И кто пострадает в случае задержки ввода в строй российского газопровода? Подробности...
Перейти а раздел…

Пять сценариев поражения Зеленского на выборах президента Украины

Владимир Зеленский уже отрепетировал вступление в должность президента УкраиныФото: Ярослав Бурдовицин/Wikipedia
Выборы на Украине подошли к своей кульминации – в воскресенье определятся два финалиста, один из которых станет президентом Незалежной. Уже сейчас можно уверенно назвать фамилию этого человека, но все же смена власти на Украине редко проходила без боя, а в последний раз и вовсе стоила стране части территории. Удастся ли сейчас пройти без больших потерь и какими могут быть сценарии смуты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем вмешиваться в форму одежды учителей

Татьяна Кувшинникова спровоцировала своим купальным костюмом бурную дискуссию в обществеФото: vk.com/tana80h
«Ученики могут начать воспринимать учителя как сексуальный объект, а выкладывание откровенных фотографий провоцирует и усиливает этот эффект». Таково одно из мнений, которыми делятся учителя и родители в связи со скандалами вокруг фотографий школьных преподавателей в купальниках. Должны ли школы регулировать этот вопрос? Подробности...
Перейти а раздел…

Китай помогает России раскалывать Евросоюз

Председатель Си смог очаровать Эммануэля МакронаФото: Yoan Valat/Reuters
Китай активно скупает и раскалывает Европу. Именно так можно оценивать итоги недавнего визита Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС. Помимо заключения колоссальных торговых контрактов, у этого визита есть и политическая составляющая – и в этом смысле действия Пекина явно играют на руку Москве. Каким образом? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия единым махом смешала все карты США

Андрей Бабицкий, журналист
Дональд Трамп заявил, что Россия должна немедленно покинуть территорию Венесуэлы. Но в грозных требованиях американцев слышится не сила и уверенность в себе, а бесконечная обида и осознание собственной беспомощности. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Неожиданные факты о благотворительности

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Допустим, вы абсолютно честный человек, все до копейки передали семье, нуждающейся в помощи. Семья взяла и… нет, даже не купила «Мерседес», а потратила все деньги на неправильное лечение у сомнительного врача. Вот и все. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Как коллекторы издеваются над должниками

    За что королев красоты лишали титулов

    Как НАТО бомбило Югославию

      Перейти а раздел…

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...

      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
      Подробности...

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Устроивший смертельное ДТП в Москве водитель Gelandewagen сдался полиции после обращения Кадырова
            Сбежавший с оружием солдат под Тверью найден мертвымГосдеп принялся угрожать мировым нефтекомпаниямНазвана вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в ЭфиопииСМИ написали о позиции Путина по вопросу строительства ВСМ Москва – Казань
            США осудили задержание в Крыму предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир»Норвегия призналась в зависимости от России в случае ЧСГенсек НАТО предложил Грузии восстановить ВМФАктивисты из США собрались в Крым
            Эксперт оценил попытки США принудить Россию отказаться от поддержки властей ВенесуэлыКоломойский назвал Порошенко виновным в провокации в Керченском проливеДолговая нагрузка россиян приблизилась к историческому пикуНовак оценил возможности Дании затянуть сроки запуска «Северного потока – 2»

            Главная тема


            Пять сценариев поражения Зеленского на выборах президента Украины

            «американские ценности»


            В Совфеде оценили заявление США о невозможности вернуть вложения России в Венесуэлу

            принципы и желания


            Психотерапевт объяснил сексоголизм Даны Борисовой

            Видео

            выборы президента


            Названы условия третьего Майдана на Украине

            юбилей агрессии


            Кто и как придумал повод для расчленения Югославии

            «голубая кровь»


            Раскрыт всемирный допинговый заговор

            «приблизить базы к России»


            Бывший глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО

            вероятный противник


            Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

            Бросок в Венесуэлу


            Андрей Бабицкий: Россия единым махом смешала все карты США

            Борьба с коррупцией


            Ирина Алкснис: Чистка российской элиты перешла на новый уровень

            Кровь Донбасса


            Анна Долгарева: Не отворачивайтесь от войны

            на ваш взгляд


            Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?

            Эксперты оценили четырех претендентов на место Терезы Мэй

               29 марта 2019, 12:38
            Фото: I-Images/Zuma/Global Look Press
            Текст: Людмила Суркова,
            Оксана Борисова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «По последним опросам предпочтительным кандидатом на смену Мэй выглядит Борис Джонсон, но это совсем не значит, что в итоге выберут его», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов. Так он прокомментировал сообщения британской прессы о том, что на место Терезы Мэй метит Джонсон и еще три политика.

            «Постоянно публикуются результаты опросов консервативной партии о том, кого бы они хотели видеть председателем, и там результаты постоянно менялись. Предпочтения консерваторов очень сильно меняются от текущей политической конъектуры», – отмечает руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

            Британская пресса сообщает, что преемником Терезы Мэй на посту главы правительства Великобритании, скорее всего, станет один из четырех политиков. Это: экс-глава МИД страны Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, а также действующие министры иностранных дел и сельскохозяйственного развития Джереми Хант и Майкл Гоув.

            Что касается самой Терезы Мэй, то она, напомним, обещала уйти в отставку с поста премьера, если парламент согласует предлагаемую сделку с Евросоюзом по Brexit.

            Тори в парламенте поддерживают Гоува, рассчитывая на прагматизм в отношениях с Европой, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Другое издание, Independent пишет, что букмекеры оценивают шансы Гоува как 1 к 3, а Джонсона – 1 к 4.

            Объективно сейчас самым популярным представителем тори среди британцев (не обязательно избирателей консервативной партии) остается Борис Джонсон, отмечают эксперты. «Его рейтинг – 31%, у лидера лейбористов Джереми Корбина – 29%, у Терезы Мей – 27%. Особо популярных нет», – сказала газете ВЗГЛЯД руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

            Что же касается самой консервативной партии, то их предпочтения сильно меняются в зависимости от текущей политической конъектуры, отметил Куликов. Последние опросы отдают предпочтение Джонсону, но это не значит, что следующим лидером тори и возможным премьером станет именно он, добавил эксперт.

            Если рассматривать каждого из четверки, то, как отметил Куликов, далеко не всем британцам нравится евроскептическая повестка, которую продвигает Борис Джонсон. Кроме того, медвежью услугу экс-главе МИДа может оказать заявление Трампа, который сказал, что хотел бы видеть Джонсона новым премьером Британии. «Поддержка Трампа – это обоюдоострый меч, – отмечает Куликов. – С одной стороны – это значимая поддержка, потому что США это главный союзник Великобритании. Поддержка главного союзника упрощает как постановку каких-либо целей, так и их достижение. С другой стороны, настроения в Великобритании таковы, что многим Трамп не нравится». Елена Ананьева также отмечает:

            «Трампа в Британии не любят. Консерваторы тоже его не любят».

            При этом Джонсон – самый «понятный» для Москвы претендент. «Его мы знаем лучше других возможных кандидатов. Бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел способствовал проведению мероприятий, посвященных русской культуре в Лондоне, – заметил Куликов. – При этом у него имидж весьма эксцентричного политика, в своих высказываниях похожего на Трампа, и способного спровоцировать международные скандалы».

            Второй из числа возможных претендентов – министр образования Майкл Гоув. «Его давно называют одним из претендентов на пост премьер-министра. Но его упрекают в том, что он предал предыдущих лидеров консервативной партии, не оправдал их доверия и разошелся в важные моменты, – отметил Куликов. – Несмотря на то, что он является самым ярким оратором из претендентов, кроме Бориса Джонсона, Майкл Гоув скромнее, но его риторика отличается большей остротой. Уровень недоверия лишает его части сторонников».

            Третий возможный соискатель – глава МИД Джереми Хант. «Он был министром здравоохранения,  и на этом посту смог добиться от правительства получения значительных средств, что было непростой задачей, – напомнил Куликов. – Это существенно повысило его рейтинги. После того как его повысили, он вошел в число кандидатов, которые потенциально  способны заменить Терезу Мэй. При этом, он остается подчеркнуто лояльным Терезе Мей, поэтому если она не уйдет, Джереми Хант не будет подталкивать ее к выходу».

            Четвертый – экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, как отмечает ТАСС, считается менее противоречивой фигурой в сравнении с Хантом. Добавим, что он не столь лоялен Терезе Мэй, и допускает возможность «жесткого Brexit», который может оказаться лучше, чем плохая сделка с Брюсселем. При этом Рааб предпочитает умалчивать о премьерских амбициях.

            Куликов полагает, что среди менее известных (в сравнении с тем же Джонсоном), потенциальных претендентов, можно выделить, например действующего главу МВД Саджида Джавида.  «Он подчеркнуто силовой политик. Он предпочитает решительные действия и имеет высокие политические амбиции. Но у него нет однозначного и понятного круга сторонников, которые могли бы его поддержать», – указывает Куликов.

            Но главное – не надо забывать вариант, при котором Тереза Мэй останется премьером. «Если соглашение с ЕС будет о выходе Британии будет провалено, то Мэй останется на своей должности, – отметила Ананьева. – В случае если соглашение будет одобрено, как развернется борьба с консервативной партией, пока сказать нельзя».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............