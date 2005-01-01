Эксперты оценили четырех претендентов на место Терезы Мэй

«По последним опросам предпочтительным кандидатом на смену Мэй выглядит Борис Джонсон, но это совсем не значит, что в итоге выберут его», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Куликов. Так он прокомментировал сообщения британской прессы о том, что на место Терезы Мэй метит Джонсон и еще три политика.

«Постоянно публикуются результаты опросов консервативной партии о том, кого бы они хотели видеть председателем, и там результаты постоянно менялись. Предпочтения консерваторов очень сильно меняются от текущей политической конъектуры», – отмечает руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

Британская пресса сообщает, что преемником Терезы Мэй на посту главы правительства Великобритании, скорее всего, станет один из четырех политиков. Это: экс-глава МИД страны Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, а также действующие министры иностранных дел и сельскохозяйственного развития Джереми Хант и Майкл Гоув.

Что касается самой Терезы Мэй, то она, напомним, обещала уйти в отставку с поста премьера, если парламент согласует предлагаемую сделку с Евросоюзом по Brexit.

Тори в парламенте поддерживают Гоува, рассчитывая на прагматизм в отношениях с Европой, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Другое издание, Independent пишет, что букмекеры оценивают шансы Гоува как 1 к 3, а Джонсона – 1 к 4.

Объективно сейчас самым популярным представителем тори среди британцев (не обязательно избирателей консервативной партии) остается Борис Джонсон, отмечают эксперты. «Его рейтинг – 31%, у лидера лейбористов Джереми Корбина – 29%, у Терезы Мей – 27%. Особо популярных нет», – сказала газете ВЗГЛЯД руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Что же касается самой консервативной партии, то их предпочтения сильно меняются в зависимости от текущей политической конъектуры, отметил Куликов. Последние опросы отдают предпочтение Джонсону, но это не значит, что следующим лидером тори и возможным премьером станет именно он, добавил эксперт.

Если рассматривать каждого из четверки, то, как отметил Куликов, далеко не всем британцам нравится евроскептическая повестка, которую продвигает Борис Джонсон. Кроме того, медвежью услугу экс-главе МИДа может оказать заявление Трампа, который сказал, что хотел бы видеть Джонсона новым премьером Британии. «Поддержка Трампа – это обоюдоострый меч, – отмечает Куликов. – С одной стороны – это значимая поддержка, потому что США это главный союзник Великобритании. Поддержка главного союзника упрощает как постановку каких-либо целей, так и их достижение. С другой стороны, настроения в Великобритании таковы, что многим Трамп не нравится». Елена Ананьева также отмечает:

«Трампа в Британии не любят. Консерваторы тоже его не любят».

При этом Джонсон – самый «понятный» для Москвы претендент. «Его мы знаем лучше других возможных кандидатов. Бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел способствовал проведению мероприятий, посвященных русской культуре в Лондоне, – заметил Куликов. – При этом у него имидж весьма эксцентричного политика, в своих высказываниях похожего на Трампа, и способного спровоцировать международные скандалы».

Второй из числа возможных претендентов – министр образования Майкл Гоув. «Его давно называют одним из претендентов на пост премьер-министра. Но его упрекают в том, что он предал предыдущих лидеров консервативной партии, не оправдал их доверия и разошелся в важные моменты, – отметил Куликов. – Несмотря на то, что он является самым ярким оратором из претендентов, кроме Бориса Джонсона, Майкл Гоув скромнее, но его риторика отличается большей остротой. Уровень недоверия лишает его части сторонников».

Третий возможный соискатель – глава МИД Джереми Хант. «Он был министром здравоохранения, и на этом посту смог добиться от правительства получения значительных средств, что было непростой задачей, – напомнил Куликов. – Это существенно повысило его рейтинги. После того как его повысили, он вошел в число кандидатов, которые потенциально способны заменить Терезу Мэй. При этом, он остается подчеркнуто лояльным Терезе Мей, поэтому если она не уйдет, Джереми Хант не будет подталкивать ее к выходу».

Четвертый – экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, как отмечает ТАСС, считается менее противоречивой фигурой в сравнении с Хантом. Добавим, что он не столь лоялен Терезе Мэй, и допускает возможность «жесткого Brexit», который может оказаться лучше, чем плохая сделка с Брюсселем. При этом Рааб предпочитает умалчивать о премьерских амбициях.

Куликов полагает, что среди менее известных (в сравнении с тем же Джонсоном), потенциальных претендентов, можно выделить, например действующего главу МВД Саджида Джавида. «Он подчеркнуто силовой политик. Он предпочитает решительные действия и имеет высокие политические амбиции. Но у него нет однозначного и понятного круга сторонников, которые могли бы его поддержать», – указывает Куликов.

Но главное – не надо забывать вариант, при котором Тереза Мэй останется премьером. «Если соглашение с ЕС будет о выходе Британии будет провалено, то Мэй останется на своей должности, – отметила Ананьева. – В случае если соглашение будет одобрено, как развернется борьба с консервативной партией, пока сказать нельзя».