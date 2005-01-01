Названы наиболее вероятные претенденты на пост Терезы Мэй

Преемником Терезы Мэй на посту главы правительства Великобритании, скорее всего, станет один из четырех политиков, пишут СМИ.

В качестве наиболее вероятных кандидатов называются экс-глава МИД страны Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, а также действующие министры иностранных дел и сельскохозяйственного развития Джереми Хант и Майкл Гоув.

Тори в парламенте поддерживают Гоува, рассчитывая на прагматизм в отношениях с Европой, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Independent пишет, что букмекеры оценивают его шансы как 1 к 3, а Джонсона – 1 к 4.

Кроме того, среди возможных претендентов на пост премьера называют генерального казначея Элизабет Трасс.

Напомним, Мэй обещала уйти в отставку, если парламент поддержит предлагаемую сделку с Евросоюзом по Brexit