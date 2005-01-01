Трамп захотел увидеть Бориса Джонсона премьером Британии

Глава американского государства Дональд Трамп поддержал возможную кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.

Трампа спросили, что он думает по поводу возможного назначения Джонсона на место Терезы Мэй. Президент США ответил, что ему «очень сильно нравится» экс-глава британского МИДа.

«Он мой друг», – приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп надеется на успешный Brexit.

Кроме того, он похвалил Мэй: «Она сильная, она крепкая, она сражается».

Напомним, Мэй пообещала сопартийцам уйти в отставку летом 2019 года, если те поддержат предлагаемую ей сделку с Евросоюзом по Brexit

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