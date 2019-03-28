Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группировка боевых кораблей НАТО вошли в акваторию Черного моря, пройдя через Босфор и Дарданеллы, сообщил информированный источник.

Первые суда второй постоянной военно-морской группы альянса появились в 19.00 мск, направившись северным курсом передает «Интерфакс».

Как сообщает «Регнум», в состав соединения входят флагман группы эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар». После патрулирования испанский и канадский суда должны зайти в порт Одессы.

В январе в Черное море входил большой десантный корабль военно-морских сил США «Форт Макгенри» для участия в учениях с румынским фрегатом. Также зимой в акватории Черного моря дважды побывал американский эсминец «Дональд Кук».

В конце прошлого года спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявлял, что Вашингтон должен рассмотреть возможность увеличения военного присутствия в Черном море.