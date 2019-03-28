В России предложено запретить проносить в самолет зажигалки

Авиакомпания Red Wings планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета, сообщил представитель компании.

Поводом для такого решения послужил инцидент на борту, когда один из пассажиров рейса Екатеринбург – Анталья во время набора высоты воспользовался на борту зажигалкой, что привело к тлению обшивки сидения, передает РИА «Новости».

Обнаружившие тлеющее кресло бортпроводники воспользовались огнетушителем и ликвидировали возгорание. Отмечается, что самолет продолжил полет.

«По факту данного события было инициировано внутреннее расследование. Расследование еще идет, но можем сообщить, что причиной тления кресла явилось включение зажигалки пассажиром. Пассажиры и экипаж не пострадали»,с – рассказали в компании.

После завершения внутреннего расследования Red Wings собирается обратиться в Росавиацию с предложением о запрете зажигалок на борту самолета.