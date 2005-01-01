Лукашенко объяснил «разборки» в коровнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил свои жесткие высказывания во время посещения коровника в Могилевской области и последовавшие за визитом кадровые решения.

Лукашенко заметил, что осуждающие его после разборок в Могилеве лица «начали смещать акценты», говорится на сайте белорусского президента.

«Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена», – заявил белорусский лидер.

«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы», – продолжил Лукашенко.

Он добавил, что эти коровы должны давать не 5 тыс. килограммов молока в год, а существенно больше. Также президент раскритиковал суждения о том, что условия содержания коров в Могилевской области являются нормальными.

«Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь: в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда», – отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии уверен, что причиной сложившейся ситуации являются безответственность и отсутствие благодарности.

Ранее Лукашенко назвал условия, в которых живут коровы агрохолдинга «Купаловское», Освенцимом. Он заявил, что и на улице, и под крышей «кладбище». После визита в агрохолдинг глава Белоруссии провел кадровую чистку.