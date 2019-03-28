Лукашенко устроил кадровые чистки из-за «Освенцима» в коровнике

Глава Белоруссии Александр Лукашенко произвел новые увольнения после посещения агрохолдинга «Купаловское», условия содержания животных в котором он охарактеризовал как «Освенцим».

Так, Лукашенко уволил вице-премьера Михаила Русого и министра сельского хозяйства Леонида Зайца. Кроме того, Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета, передает БелТА.

Помимо этого, управление департамента финансовых расследований комитета государственного контроля по Могилевской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями против должностных лиц управляющей компании агрохолдинга «Купаловское».

Напомним, во вторник Лукашенко посетил агрохолдинг «Купаловское» и, посетив несколько коровников, возмутился условиями содержания животных, а также беспорядком в производственных помещениях. «Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга [ООО «Купаловское»], я вас вообще не понимаю», – подчеркнул глава Белоруссии. Говоря об общем состоянии предприятия, белорусский лидер сказал: «Кругом кладбище, что на улице, что под крышей».

Белорусские СМИ связывают масштабные увольнения с низкими темпами социального и экономического развития Могилевской области, где находится предприятие. Лукашенко уже давал бывшему губернатору Владимиру Доманевскому год на исправление ситуации, в противном случае пообещав принять жесткие меры.

В июле прошлого года Лукашенко предложил победительнице конкурса «Мисс Белоруссия – 2018» Марии Василевич поработать в колхозе.