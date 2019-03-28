Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки

Отряды спецназа Росгвардии получили снайперские винтовки «Точность» для использования в антитеррористических операциях, рассказал представитель командования одного из отрядов спецназа Центрального округа ведомства.

Источник рассказал, что спецназу Росгвардии «недавно поступили новые снайперские винтовки ORSIS», и «в сравнении с другими образцами вооружения – это лучшие винтовки, что у нас были», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «сравниться с ними могут только TRG» – снайперская винтовка финского производства, первые образцы которой поступили на вооружение подразделений Внутренних войск МВД в 2009 году.

Винтовка ORSIS Т-5000 (снайперский комплекс «Точность») – разработка оружейного завода «Промтехнологий». Винтовка также используется силами ФСО.

Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Характеристики оружия позволяют поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки и технической подготовки на дистанции до 1,5 километров.

Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Винтовка предназначена для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

Напомним, в августе 2018 года сообщалось, что новейшие снайперские винтовки «Точность» начали поступать в Росгвардию.