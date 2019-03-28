Показаны последствия авиаудара по Алеппо

В интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия авиаудара по Алеппо, нанесенного, по утверждению сирийского ТВ, израильской авиацией.

Видеозаписи опубликованы в Twitter и на YouTube. На кадрах видны горящие здания, слышны разрывы снарядов.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что ПВО арабской республики отразила воздушную атаку Израиля. Несколько целей были сбиты в районе Алеппо.

Как рассказал РИА «Новости» представитель ополчения, атаке подверглись гражданский аэропорт, расположенное рядом поселение Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар. В результате обстрела разрушены здания, в городе пропал свет.

Израильская сторона не подтверждала свою причастность к авианалету, однако Армия обороны Израиля ранее не раз наносила удары по объектам в Сирии. Москва заявляла, что удары израильских ВВС по сирийской территории нелегитимны и необоснованны.