Эксперт назвал задачи российских специалистов по кибербезопасности в Венесуэле

«Управление энергосистемой Венесуэлы осуществляет автоматика американского производства. Понятно, что противостоять американским кибератакам могут только специалисты высочайшего класса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о появлении в Венесуэле специалистов из кибервойск России.

«Венесуэла продолжительное время сотрудничала с США. Большинство техники, в том числе и автоматика, которая поставлялась туда (имеется в виду техника, которая обеспечивает энергосистему этой страны, плюс нефтяной сектор), была из Соединенных Штатов», – заметил военный эксперт Алексей Леонков.

Регулировать энергоснабжение в стране, в которой технических специалистов было весьма мало, сложно, а автоматика, замещала эти пробелы и позволяла обеспечивать снабжение немногочисленных источников энергии по всей стране, указывает эксперт. «Важно, что управление этой энергосистемой осуществляла, как раз, автоматика американского производства», – подчеркнул Леонков.

Следовательно, если есть программное обеспечение, то можно на него воздействовать. «Если у вас есть открытый вход в сеть по управлению энергоресурсами, вы можете создать искусственно блэкаут, создать искусственную аварийную ситуацию, при которой все энергоснабжение страны окажется полностью блокировано», – спрогнозировал действия американцев эксперт. Понятно, что противостоять таким атакам могут только специалисты высочайшего класса, добавил он.

Напомним, что американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters о том, что в числе россиян, которые прибыли на прошлой неделе в Венесуэлу, есть не только бойцы спецназа, но и специалисты по кибербезопасности.

Телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники в Минобороны России также подтверждает прибытие российских спецназовцев, и отмечает: «Несмотря на то, что Россия (по нашим данным) не собирается становиться стороной какого-либо военного конфликта в Латинской Америке, в случае обострения ситуации разумнее всего рассчитывать на своих спецов».

Леонков отмечает, что американские «спецы» уже отрабатывали сценарий кибервойны против другого враждебной США страны – Ирана. «Подобная ситуация с вирусной атакой или кибервоздействием имела место в случае с Ираном, когда американцами был создан компьютерный вирус, призванный вывести из строя АЭС в Бушере – таким образом, доведя ситуацию до радиоактивной катастрофы, подобной Чернобылю или Фукусиме», – подчеркивает собеседник.

Источник Reuters полагает, что российские специалисты по кибербезопасности могут оказать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро помощь в наблюдении и защите кибернетической инфраструктуры правительства страны.

Алексей Леонков полагает: если сообщения Reuters и телеграм-канала – не фейк, и российские «спецы» действительно прибыли в Каракас, то их задача более широка – защита не только кибербезопасности государственных структур, но и всей гражданской и военной инфраструктуры страны.

«Например, еще одной из задач этих специалистов может быть такая: в Венесуэле есть комплексы ПВО российского производства и эти комплексы можно объединить в единую информационную автоматизированную сеть, сеть управления противовоздушной обороны, которая позволит внесуэльским ПВО выдержать любые атаки с любых направлений, – отмечает Леонков. – Нужно, кроме всего прочего, обучить венесуэльских коллег навыкам киберзащиты».

Напомним, официально, через дипломатические источники в Венесуэле было заявлено, что российские военные прибыли в страну «для участия в двусторонних консультациях».

Вне зависимости от правдивости сообщений Reuters и источников WarGonzo о прибытии российских военных, не вызывают сомнения открытые попытки США по организации государственного переворота в Венесуэле. Одновременно Вашингтон заявляет, что не станет терпеть «вмешательство иностранных военных» в дела Западного полушария вообще и Венесуэлы в частности.