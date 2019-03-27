Машину Гуайдо атаковали в Каракасе

Автомобиль главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, незаконно провозгласившего себя президентом, забросали в Каракасе.

Канал VPI TV опубликовал видеозапись, на которой видно, как машина Гуайдо едет по улице. На светофоре к ней бросается человек, пытается открыть двери и пинает ногой. Автомобиль снова трогается, и собравшиеся на улице люди начинают бросать в него различные предметы.

«Когда Гуайдо выехал из национальной ассамблеи, машина, которая его везла, была атакована ударами и твердыми предметами со стороны вооруженных групп», – сообщил канал.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство произошедшим. «Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное – мирное восстановление демократии, стабильность и процветания народа Венесуэлы», – заявил он, передает РИА «Новости».

Напомним, в минувший четверг Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле и призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода». После этого появились сообщения о прибытии в республику двух российских самолетов – военно-транспортного Ан-124 с 35 тоннами груза и пассажирского Ил-62 с 99 военнослужащими.