Израильтяне и палестинцы договорились о перемирии в секторе Газа

Египетским посредникам удалось добиться достижения соглашения между палестинцами и израильтянами о прекращении огня в секторе Газа с 22.00 по местному времени (23.00 мск) понедельника, сообщил телеканал Al Aqsa, принадлежащий движению ХАМАС.

С момента начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа Египет пытался убедить обе стороны вернуться к существующему статус-кво, проводя интенсивные консультации с обеими сторонами, передает ТАСС.

В итоге, по данным телеканала Al Aqsa, «посреднические усилия Каира увенчались успехом».

В настоящее время все пуски и обстрелы прекратились, а на улицах Газы начали появляться люди, которые постепенно покидают свои укрытия.

Напомним, в понедельник утром Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате, по данным медицинской службы «Маген Давид адом», семеро человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, в том числе дети в возрасте 12 лет, трех лет и полугода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить силой на ракетный обстрел еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого в Сети появилось видео авиаудара ВВС Израиля по офису лидера ХАМАС в Газе. Кроме того, Израиль стянул дополнительные подразделения к Газе.