Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

В результате ракетного обстрела центральной части Израиля из сектора Газа пострадали по меньшей мере шесть человек, включая детей, сообщила медицинская служба «Маген Давид адом».

Ракета попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля, передает ТАСС.

«Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения», – говорится в коммюнике. Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

«После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон (расположен к северу от Тель-Авива) был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Напомним, 15 марта Израиль атаковал около сотни целей в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону Тель-Авива.