Израиль атаковал 100 целей в секторе Газа в ответ на две ракеты

Израильские военные в ночь на пятницу атаковали около сотни целей в секторе Газа в ответ на палестинские обстрелы, начавшиеся с пусков ракет по Тель-Авиву, сообщил пресс-секретарь армии Авихай Эдри.

«В ответ на ракетный обстрел Израиля около 100 террористических целей были поражены по всему сектору Газа», – передает его слова РИА «Новости».

В ночь на пятницу израильские военные начали наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону Тель-Авива.

Ответственность за обстрел Тель-Авива возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС.

В четверг вечером из сектора Газа были запущены две ракеты по Тель-Авиву. В городе сработали сирены воздушной тревоги, никто не пострадал, ущерб городу причинен не был. В Армии обороны Израиля уточнили, что система ПВО «Железный купол» не перехватывала ракеты.

Также сообщалось, что пять ракет палестинцами были выпущены по югу Израиля, три из них перехватила система ПРО «Железный купол».

О потерях с обеих сторон не сообщается.