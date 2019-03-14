ПВО Израиля перехватила запущенную по Тель-Авиву ракету

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» в четверг, 14 марта, перехватила одну из ракет, запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива, сообщает государственное радио еврейского государства «Кан».

Вторая ракета, запущенная из сектора по территории Израиля, разорвалась в незаселенной местности, передает ТАСС.

Сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива. В районе Гуш-Дан сработали сирены воздушной тревоги.

Как подчеркивает радиостанция, нынешний ракетный обстрел Тель-Авива стал первым с августа 2014 года, когда государство вело в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала».