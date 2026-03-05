Лингвист объяснила невозможность включения слова «лайфхак» в словари

О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Лингвист Козловская объяснила невозможность включения слова «лайфхак» в словари
В официальных словарях русского как государственного языка не появится слово «лайфхак», поскольку ему соответствует распространенное выражение «полезный совет», отметила эксперт Минпросвещения, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена Наталия Козловская.
Эксперт Минпросвещения Наталия Козловская рассказала, что данный термин не получит официального статуса, передает РИА «Новости». Специалист указала на наличие у этого понятия точного русского эквивалента.
«Слово «лайфхак» не может войти в словари русского языка как государственного. Думаю, что слово еще не полностью адаптировано русским языком и вряд ли уместно в официальных сферах, связанных с понятием «государственный язык», – заявила Козловская.
Заведующая кафедрой РГПУ имени Герцена пояснила, что нормативные справочники не фиксируют заимствования при наличии общеупотребительных русских соответствий. Иностранное выражение легко заменяется оборотом «полезный совет».
