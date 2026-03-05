Теннисисты Медведев и Рублев рассказали, как добирались из ОАЭ

Tекст: Дарья Григоренко

Из-за сложностей с вылетом из Дубая, куда они прибыли на завершившийся турнир, спортсмены, их тренеры и представители ATP не смогли вовремя улететь – таких людей оказалось около 40. В результате теннисисты пропустили выставочный турнир, который обычно предшествует «Мастерсу», передает ТАСС.

Медведев рассказал порталу «Больше», что путешествие затянулось и было довольно сложным. Он отметил: «Это было довольно долгое путешествие, – сказал Медведев. – Было довольно непросто разобраться в ситуации и добраться до Индиан-Уэллса, но наконец-то мы здесь, у нас даже есть несколько дней, чтобы подготовиться к турниру. Но я очень устал, надеюсь, через несколько дней я восстановлюсь».

Также Медведев поделился, что путь до Омана занял у них около семи часов, а водитель по ошибке забыл паспорт, из-за чего пришлось возвращаться. В Омане они провели ночь, затем через Стамбул добрались до Лос-Анджелеса. По его словам, это напомнило ему голливудский фильм.

Рублев признался, что воспринял сложившуюся ситуацию как необычное путешествие, хотя и оказался измотан из-за долгой дороги и смены часовых поясов.

Ранее сообщалось, что спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке, в числе ожидающих рейса оказались теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу на турнире категории ATP 500 в Дубае. Авиакомпания UTair временно приостановила перелеты между Россией и Эмиратами из-за ограничений в воздушном пространстве.