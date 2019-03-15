Израиль ответил на ракетный обстрел Тель-Авива

Израильские военные начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории палестинского приморского анклава в сторону Тель-Авива, сообщили в пресс-службы Армии обороны Израиля.

Израильские военные пока не раскрывают других деталей в отношении расположения и характера этих целей, передает ТАСС.

В четверг вечером из сектора Газа были запущены две ракеты по Тель-Авиву, в городе сработали сирены воздушной тревоги. В результате инцидента никто не пострадал, городу ущерба не причинили. В Армии обороны Израиля также уточнили, что система ПВО «Железный купол» не перехватывала ракету над Тель-Авивом, как об этом ранее сообщало государственное радио Израиля «Кан».

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с главами силовых ведомств в здании военного ведомства еврейского государства в Тель-Авиве.

Ответственность за запуск ракет по территории Израиля пока не взяла на себя ни одна из радикальных палестинских группировок, действующих в секторе Газа. В частности, боевики движения ХАМАС объявили о непричастности к обстрелу Тель-Авива.

Между тем, сирены воздушной тревоги продолжают звучать в пятницу в граничащих с сектором Газа районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

Нынешний ракетный обстрел Тель-Авива стал первым с августа 2014 года, когда государство вело в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала».