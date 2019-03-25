В Сети появилось видео авиаудара ВВС Израиля по офису лидера ХАМАС в Газе

Израильская авиация нанесла ракетный удар по зданию в Газе, где расположен офис главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщило Maan News Agency. Армия обороны Израиля подтвердила эту информацию.

По сообщениям палестинской стороны, ударам с воздуха также подверглись позиции вооруженного крыла ХАМАС -«Бригад Иззэддина аль-Кассама», передает ТАСС.

В ЦАХАЛ возложили на ХАМАС ответственность «за любые события, источником которых является сектор Газа». В связи с этим Армия обороны Израиля нанесла по Газе удар в ответ на ракетную атаку из сектора по центру Израиля.

«Израильские истребители недавно нанесли удары по офису главы ХАМАС Исмаила Хании в северной части Газы. Это здание использовалось в террористических целях. Оно подвергалось ударам во время военной операции в 2012 году», – сообщила армейская пресс-служба Израиля.

Напомним, в понедельник утром Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате, по данным медицинской службы «Маген Давид адом», семеро человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, в том числе дети в возрасте 12 лет, трех лет и полугода.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить силой на ракетный обстрел еврейского государства со стороны сектора Газа. После этого Израиль стянул дополнительные подразделения к Газе.