Израиль пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить силой на ракетный обстрел еврейского государства со стороны сектора Газа, сообщила газета The Jerusalem Post.

«Я говорил (о произошедшем) с начальником Генштаба Армии обороны Израиля, начальниками спецслужб и разведки. Мы видим в этом преступный акт против государства Израиль. (Будет) силовой ответ», – заявил израильский премьер, передает ТАСС

На этом фоне Нетаньяху объявил, что сокращает визит в США и возвращается на родину. «В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом (США Дональдом) Трампом и немедленно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями», – заявил Нетаньяху.

По плану его визит в США, начинающийся в понедельник, должен был продлиться до 27 марта и, помимо переговоров с Трампом включать выступление на конференции произраильского лобби AIPAC и встречи с руководством Конгресса.

В понедельник израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. «После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон (расположен к северу от Тель-Авива) был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю», – говорится в сообщении армейской пресс-службы. Ракета попала в дом в мошаве Мишмерет, который в результате загорелся.

Как сообщила медицинская служба «Маген Давид адом», семеро человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. «Женщина в возрасте 60 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями и ожогами, женщина в возрасте 30 лет в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями в ногу, а также еще пятеро раненых, включая детей в возрасте 12 лет, трех лет и полугода», – говорится в сообщении медиков.

14 марта впервые с 2014 года, когда Израиль вел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию «Нерушимая скала», сирены воздушной тревоги сработали в районе так называемого Большого Тель-Авива. Военные сообщили тогда, что в сторону города были запущены две ракеты, при этом о пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало. Система ПВО «Железный купол» в тот раз не осуществляла перехватов, в ответ Израиль поразил несколько десятков военных целей на территории сектора Газа.