Израиль стянул дополнительные подразделения к Газе после ракетного обстрела

Армия обороны Израиля направила дополнительные соединения к сектору Газа и начала ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства в понедельник утром.

«После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений», – говорится в распространенном военными коммюнике, передает ТАСС.

Как заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри, ХАМАС несет ответственность за запуск ракеты по израильской территории.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить силой на ракетный обстрел еврейского государства со стороны сектора Газа.

В понедельник израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Ракета попала в дом в мошаве Мишмерет, который в результате загорелся. Семь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.