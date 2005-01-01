Новой «Мисс Москва» отдадут запасную корону

Первой вице-мисс конкурса «Мисс Москва – 2018» Ксении Паленовой передадут запасную корону, а не поврежденную.

«На то, чтобы восстановить поломанную корону, нужно время. Мы передадим вице-мисс вторую корону, у нас их две. Корона немного другая», – рассказали организаторы РИА «Новости».

Ранее стало известно, что организаторы конкурса решили лишить победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко титула. Позже они заявили, что девушка вернула поврежденную корону, однако она обвинения отвергла.