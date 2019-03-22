Лишенная титула «Мисс Москва» ответила на обвинения

Победительница конкурса «Мисс Москва» Алеся Семеренко, у которой отобрали титул и корону, обвинила организаторов в клевете, заявив, что «кому глаза мозолит» ее победа.

«Я никому не позволю себя оклеветать. Сломала корону?? Ну вы серьезно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли. И этому есть видеоподтверждение, где я снимаю ее в сторис в день, когда ее отвозила», – написала Семеренко в Instagram.

Девушка также заявила, что ни на какие мероприятия ее не звали, а без связи она была всего неделю. «И мне никто не писал в Instagram, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои контакты! Вранье! Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», – отметила Семеренко.

В четверг стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий. В частности, директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк заявила, что Семеренко «в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует». Этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.