Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула

Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.

«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва – 2018» Алеся Семеренко лишена главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса», – рассказали организаторы конкурса, передает ТАСС.

Отмечается, что детали нарушения условий организаторы не стали раскрывать.

Согласно правилам конкурса, главный титул «Мисс Москва – 2018» и корона победительницы должны перейти первой вице-мисс Ксении Паленовой.

Конкурс впервые прошел в 1996 году, в 2017 году победительницей стала 21-летняя Елизавета Лопатина родом из Челябинска.