Директор конкурса «Мисс Москва» рассказала, за что забрали титул у победительницы

Директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк рассказала о том, почему лишили титула победительницу прошлогоднего мероприятия Алесю Семеренко.

«Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в Instargam ведет активную светскую жизнь», – пояснила директор в беседе с «Комсомольской правдой».

Она добавила, что при подготовке к конкурсу девушка вела себя безответственно: не ходила на репетиции, не занималась.

«У нас были долгие раздумья, выгонять или не выгонять ее до финала. Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно. Еле-еле удалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями», – подвела итог Андреева-Фальк.

Напомним, победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.